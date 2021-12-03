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    Орлов: Дзюба — уже все... Лучше смотрите на Грулева

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    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Ну и, конечно, Дзюба... Скорости нет! Ну он уже все... Даже в матче с "Ростовом" не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях.

    Сегодня Грулев на позиции центрального нападающего выглядит предпочтительнее всех остальных. И Дзюбы, и Смолова.

    Я не знаю, что там думает Карпин, но по тому, как двигается динамовец, как он бежит, заряжен на борьбу, бьет — он сейчас номер один в этом амплуа. Так что лучше смотрите на Грулева.

    Если "Динамо" обыграет "Уфу", отрыв "Зенита" сократится до двух очков. Какая интрига в следующем туре, какая афиша! Посмотрим. "Зениту" нужно будет показать все на что он способен.

    Только Дзюбу не надо выпускать с первой минуты. Есть же Азмун, пусть он и начинает. А то питерцы теряют преимущество в скорости.

    Стоит ли говорить о том, что сказывается возраст Дзюбы? Не знаю... Ибрагимович старше, но резче. На мой взгляд, Артем тренируется не так, как надо было бы. Вот вам и результат», — заявил Орлов «Спорт-Экспрессу».

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