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    Непомнящий: Дзюба — хороший парень, но хам

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    Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба играл под руководством Непомнящего в «Томи».

    «Мне повезло с ним. И ему повезло, что он оказался в Томске. Не со мной, а просто. Ситуацией мы оба воспользовались, мне кажется, сполна. Артем — хороший парень, но хам. От этого никуда не деться. Я об этом не стесняюсь говорить, и, по-моему, он тоже знает. Но умный. Он умеет извлечь всегда из некомфортной ситуации свою пользу. Вот так было всегда, он на этом вырос. Сейчас он взрослый, абсолютно самостоятельный человек, и все его поступки говорят о том, из чего он вырос.

    Вот когда он оказался у нас в Томске, а за это спасибо и "Спартаку", и ситуации, и Артему, наш первый и последний такой разговор серьезный был: "Артем, ты приехал сюда играть или доказать всем, что ты игрок?" Только играя можно, сидя на скамейке никому ничего не докажешь. А играть нужно в интересах команды.

    Я был тогда перед серьезным выбором. У меня же был Сергей Корниленко нападающим — и Артем. Они считаются одноплановыми, но на самом деле абсолютно разноплановые. Сначала я ставил то того, то другого, искал не там, где надо искать. А потом понял: не "или-или", а "и-и".

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    • Артем — игрок, который уже тогда обладал этим качеством — уметь продолжить игру. Для него неважно было, где он ее начинает, он всегда умел подстроиться и сыграть с игроками. Уже тогда он легко расставался с мячом, когда это нужно, он мог зацепиться за мяч. И когда мы эту игру настроили, все были довольны. Это как профессионал.

    Как человек он в команде очень важная фигура. Да, он почти конфликтный человек, но конфликтует только с теми, у кого немного не хватает чувства юмора. Иногда он на игрока: "Вы чего этого преступника ставите в состав? Он же играет за соперника!" Я же тоже вижу, что он почти прав. Но не в такой же форме!

    На тренировках у него конфликты бывают, но без этого куда? Кто-то не так стоял... Но всегда все разрешалось мгновенно, очень быстро. Все понимали, была команда, были ребята, которые быстро все разруливали.

    Он в этом смысле абсолютно адекватен. Да, такой накал вокруг него всегда есть, но это не всегда плохо», — сказал Непомнящий в новом выпуске на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский»

    Интервью с Валерием Непомнящим
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