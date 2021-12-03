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    Азмун: Пока есть силы и пока меня хотят видеть в «Зените», я готов делать свою работу

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о своих успехах в санкт-петербургской команде и о соперничестве с Артемом Дзюбой.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Недавно иранский нападающий прошел рубеж в 100 матчей за сине-бело-голубых. В РПЛ он забил 85 мячей.

    Всего один гол отделяет его от звания самого результативного иностранца в истории чемпионата России

    «Я горд играть за "Зенит", тем более провести в его составе столько матчей. В клубе меня все поддерживают, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками клуба.

    У нас самые крутые болельщики. Я очень рад, что получается играть удачно. До тех пор пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу.

    Я никогда не забуду ответную игру против "Фенербахче" в Лиге Европы. Это был мой первый матч в стартовом составе, очень важный для команды, и мне удалось отличиться дважды.

    85 голов — конечно, это приятно, но думаю, я мог забить еще больше и принести больше пользы команде.

    Если я забиваю голы и чего-то добиваюсь, это заслуга моих партнеров. Я очень благодарен всем игрокам "Зенита". Сколько бы ты ни забил, если команда проиграла, в твоих голах нет никакого смысла.

    Личная цель? Я никогда об этом не думал. Просто всегда стремлюсь играть хорошо, чтобы люди, которые меня пригласили, фанаты и одноклубники были довольны.

    Соперничество с Дзюбой? Я не считаю это соперничеством. Мы партнеры, которые помогают друг другу. Раньше мы находились на поле вместе.

    Сейчас у команды изменилась схема, и играет один нападающий. Но я надеюсь, что мы продолжим забивать — ​и он, и я. Забивать голы — ​прямая обязанность форварда.

    Я должен выполнять свою работу и буду стараться делать это на высшем уровне», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».

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