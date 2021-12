Рангник хочет, чтобы «МЮ» купил Вернера

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»хочет усилить состав команды нападающим «Челси»

По информации известного журналиста Кристиана Фалька, Рангник намерен обсудить с руководством клуба возможное приобретение Вернера следующим летом.

TRUE✅ Ralf Rangnick wants to discuss a Transfer of Timo Werner to @ManUtd in Summer. Rangnick bought Werner for @RBLeipzig from Stuttgart and pushed his career. Rangnick is also close to @TTuchelofficial of @ChelseaFC pic.twitter.com/49yzLdfjLP