Рыбус: С Россией можно играть, команда не слишком высокого уровня

Защитник «Локомотива» и сборной Польшиподелился мнением о сборной России, с которой поляки сыграют в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.

«Со спортивной точки зрения я положительно воспринял этот жребий. Взглянем правде в глаза, могло быть и хуже. Россия — команда, с которой можно играть. Это не Португалия и не Италия.

Я смотрел последние матчи русских и считаю, что их команда не слишком высокого уровня. Хотя ничья в последнем матче позволила бы им получить прямую путевку на чемпионат мира. Но в матче с Хорватией они на сто процентов играли от обороны. Хотя игра проходила в очень сложных условиях.

Я знаю всех игроков сборной России, мы также играли против них в товарищеском матче перед Евро. В то время в команде еще был Артем Дзюба, который делал свою работу, но сейчас он не вызывается из-за конфликта с тренером сборной Карпиным.

Слабые места сборной России? В целом наш состав сильнее, футболисты играют в лучших клубах. Здесь, в чемпионате России, играет практически весь их состав, за исключением Миранчука, но он уже давно не играет на постоянной основе за "Аталанту". Единственный такой игрок, качественно выступающий в Европе — Головин», — цитирует Рыбуса польское издание Weszlo.

Россия примет сборную Польши 24 марта. Победителя матча будет ждать победитель пары Швеция — Чехия.