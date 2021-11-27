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    «Урал» и «Сочи» сыграли вничью

    «Урал» — «Сочи»: счет 1:1, обзор голов

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    В матче 16 тура РПЛ «Урал» и «Сочи» сильнейшего не выявили, сыграв вничью 1:1.

    «Урал» упустил важную победу
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    «Урал» упустил важную победу

    «Урал» вышел вперед благодаря голу Рафала Аугустыняка в первом тайме. В тайме втором счет сравнял Кристиан Нобоа.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Сочи 1:1
    Голы: 1:0 Рафал Аугустыняк (34'), 1:1 Кристиан Нобоа (68') Урал: Илья Помазун, Арсен Адамов, Ivan Kuzmichev, Алексей Герасимов, Денис Кулаков, Luka Gagnidze, Рафал Аугустыняк, Leo Goglichidze, Андрей Егорычев, Рамазан Гаджимурадов (Yuri Zheleznov, 75'), Эрик Космин Бикфалви Сочи: Матео Кассьерра (Marko Dugandzic, 90'), Дмитрий Воробьёв (Жоаозиньо, 46'), Никита Бурмистров (Викторьен Ангбан, 68'), Сергей Терехов (Эмануэль Маммана, 86'), Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Матео Барач, Данила Прохин, Rodrigao, Тимофей Маргасов, Денис Адамов Предупреждения: Эрик Космин Бикфалви (27'), Сергей Терехов (43'), Матео Кассьерра (47'), Матео Барач (62'), Матео Барач (74')

    «Урал» с 13 очками занимает 14 позицию. «Сочи» с 28 очками располагается на 3 позиции.

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