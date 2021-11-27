«Урал» — «Сочи»: счет 1:1, обзор голов

Гвардиола поквитался со «сборной звезд». ПСЖ проиграл в Манчестере, но вышел в плей-офф ЛЧ

«Манчестер Сити» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 над «Пари Сен-Жермен» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было