Иванов: «Урал» показывает хорошую игру, главная проблема — реализация

Президент «Урала»оценил домашнюю ничью с(1:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Нормальный матч. И мы, и они нормально играли. Ничья является закономерным результатом, хотя мы могли и выиграть. Не получилось, сами виноваты.

В начале второго тайма не хватило осмысленных действий, они сравняли счет, мы снова пошли вперед, но не получилось забить второй гол.

"Урал" показывает хорошую игру, но у команды, к сожалению, не получается побеждать. Главная проблема — реализация», — приводит слова Иванова ТАСС.

«Урал» не может выиграть в чемпионате России в шестом матче подряд (4 ничьи, 2 поражения). Команда Игоря Шалимова набрала 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.