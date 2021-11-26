Аленичев посоветовал Миранчуку не возвращаться в Россию

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что полузащитнику «Аталанты»в случае смены команды нельзя возвращаться в чемпионат России.

Ранее сообщалось, что у Миранчука есть предложение от «Зенита».

«Я не знаю, какие условия в "Аталанте" у Леши Миранчука, но он абсолютно правильно поступил, что рискнул попробовать себя там. Да, сейчас не играет, но обязательно найдет выход из положения. Леха будет играть в Европе. Главное, чтобы сюда не возвращался.

Недаром же в 1990-е все — Мостовой, Карпин, Канчельскис и так далее — рвались на Запад. Потому что это уровень. Если бы я в "Спартаке" остался, что вспоминал бы? Предположим, 10 чемпионатов и 5 Кубков — не более того.

А сейчас мне есть что вспомнить — Лига чемпионов, Кубок УЕФА. Счастье, что так сложилось. И молодым того же желаю», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Аленичев играл в Европе за «Рому», «Перуджу» и «Порту». В составе «Порту» он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2003/2004. В решающем матче Аленичев забил один из трех мячей в ворота «Монако» (3:0).

Напомним, агент Миранчука заявил, что «Аталанта» не собирается продавать футболиста в зимнее трансферное окно.