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    Директор «Аталанты»: Вопрос об уходе Миранчука зимой не ставится

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    Директор «Аталанты» Умберто Марино отреагировал на слухи, что российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть итальянский клуб в ближайшее время.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «На сегодняшний момент не было ни одного официального запроса по игроку. Вопрос об уходе футболиста в ближайшее трансферное окно тоже не ставится.

    Я не знаю, будет ли его агент разговаривать с нашим руководством. Сегодня я могу сказать только одно: мне не кажется, что у игрока проблемы.

    Это исключительно технический момент, тренер делает выбор, а результаты подтверждают его правоту.

    Появится ли новый форвард? Не хочу обсуждать потенциальные трансферы», — приводит слова Марино Tutto Atalanta.

    В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 8 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

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