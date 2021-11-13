Директор «Аталанты»: Вопрос об уходе Миранчука зимой не ставится

Директор «Аталанты»отреагировал на слухи, что российский полузащитникможет покинуть итальянский клуб в ближайшее время.

«На сегодняшний момент не было ни одного официального запроса по игроку. Вопрос об уходе футболиста в ближайшее трансферное окно тоже не ставится.

Я не знаю, будет ли его агент разговаривать с нашим руководством. Сегодня я могу сказать только одно: мне не кажется, что у игрока проблемы.

Это исключительно технический момент, тренер делает выбор, а результаты подтверждают его правоту.

Появится ли новый форвард? Не хочу обсуждать потенциальные трансферы», — приводит слова Марино Tutto Atalanta.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 8 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.