«Спортинг» — «Боруссия» Д: счет матча 3:1, обзор голов

Лиссабонскийодержал домашнюю победу над дортмундской(3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

Счет в матче на 30-й минуте открыли хозяева. Отличным пасом Коатес вырезал в штрафную на Педру Гонсалвеша, который проскочил мимо двоих защитников, выскочил один на один с голкипером и пробил точно в «домик» Кобелю.

На 39-й минуте зацепился за мяч Паулинью в чужой штрафной, после чего скинул на Сарабию, который продлил на Гонсалвеша. Форвард метров с двадцати пробил точно под перекладину, без шансов для голкипера.

На 74-й минуте в центре поля устроили футболисты потасовку футболисты. Зачинщиком всего этого беспорядка был хавбек гостей Эмре Джан, который получил от арбитра прямую красную карточку.

На 81-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — с фланга навесил на дальнюю штангу Сантуш на Поте, который упал в борьбе против Загаду.

Неудачно исполнил пенальти Гонсалвеш, пробив практически по центру. Кобель отбил перед собой, но точно на Педро Порро, который первым оказался на добивании и головой вколотил сферу в дальний нижний угол.

Уже в компенсированное время «Боруссия» отыграла один мяч. С левого фланга Брандт навесил в центр штрафной, где Ройс скинул головой на дальнюю штангу. Туда ворвался Мален из-за спин защитников и вколотил мяч уже в пустые ворота.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Спортинг — Боруссия Д 3:1 Голы: 1:0 Педро Гонсалвес (30'), 2:0 Педро Гонсалвес (39'), 3:0 Педро Порро (81') Спортинг: Антонио Адан, Гонсалу Инасиу, Себастьян Коатес, Зухаир Феддаль, Педро Порро (Manuel Ugarte, 88'), Жоау Палинья, Матеус Луис, Матеус (Рикарду Эсгаю, 67'), Педро Гонсалвес (Flavio Nazinho, 88'), Паулинью (Tiago Tomas, 82'), Пабло Сарабия (Нуну Сантуш, 68') Боруссия Д: Дониелл Мален, Юлиан Брандт, Рейниер (Дан-Аксель Загаду, 67'), Марко Ройс, Джуд Беллингхэм, Аксель Витсель (Махмуд Дахуд, 66'), Нико Шульц (Эмре Джан, 46'), Марин Понграчич (Штеффен Тиггес, 67'), Мануэль Аканджи, Тома Мёнье, Грегор Кобель Предупреждения: Жоау Палинья (55'), Себастьян Коатес (58'), Дан-Аксель Загаду (74'), Marco Rose (80'), Антонио Адан (90 + 8') Удаление: Эмре Джан (75')

«Спортинг» с 9 очками занимает второе место и вышел в плей-офф вместе с «Аяксом» (15). «Боруссия» лишилась шансов на выход из группы C, набрав шесть очков — даже догнав лиссабонцев по очкам, они уступят по разнице мячей в личных встречах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В заключительном туре «Спортинг» сыграет в гостях с «Аяксом». «Боруссия» примет дома «Бешикташ». Оба матча пройдут 7 декабря.