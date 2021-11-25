«Спортинг» — «Боруссия» Д: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче на 30-й минуте открыли хозяева. Отличным пасом Коатес вырезал в штрафную на Педру Гонсалвеша, который проскочил мимо двоих защитников, выскочил один на один с голкипером и пробил точно в «домик» Кобелю.
На 39-й минуте зацепился за мяч Паулинью в чужой штрафной, после чего скинул на Сарабию, который продлил на Гонсалвеша. Форвард метров с двадцати пробил точно под перекладину, без шансов для голкипера.
На 74-й минуте в центре поля устроили футболисты потасовку футболисты. Зачинщиком всего этого беспорядка был хавбек гостей Эмре Джан, который получил от арбитра прямую красную карточку.
На 81-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — с фланга навесил на дальнюю штангу Сантуш на Поте, который упал в борьбе против Загаду.
Неудачно исполнил пенальти Гонсалвеш, пробив практически по центру. Кобель отбил перед собой, но точно на Педро Порро, который первым оказался на добивании и головой вколотил сферу в дальний нижний угол.
Уже в компенсированное время «Боруссия» отыграла один мяч. С левого фланга Брандт навесил в центр штрафной, где Ройс скинул головой на дальнюю штангу. Туда ворвался Мален из-за спин защитников и вколотил мяч уже в пустые ворота.
«Спортинг» с 9 очками занимает второе место и вышел в плей-офф вместе с «Аяксом» (15). «Боруссия» лишилась шансов на выход из группы C, набрав шесть очков — даже догнав лиссабонцев по очкам, они уступят по разнице мячей в личных встречах.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В заключительном туре «Спортинг» сыграет в гостях с «Аяксом». «Боруссия» примет дома «Бешикташ». Оба матча пройдут 7 декабря.