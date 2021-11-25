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    Анри: Нежелание Месси, Неймара и Мбаппе возвращаться в оборону вредит «ПСЖ»

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    Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри считает, что игра Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе была главной проблемой «Пари Сен-Жермен» в гостевом матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1).

    Неймар и Лионель Месси
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    Неймар и Лионель Месси

    «Нежелание атакующей тройки возвращаться в оборону вредит команде. Более того, как бывший нападающий могу сказать: если хочешь выиграть Лигу чемпионов, нельзя обороняться только семеркой футболистов. Это невозможно — неважно, о какой команде речь.

    Один из примеров — второй гол. Крайнего защитника бросили на растерзание. Постоянные ситуации 2-в-1 или даже 3-в-1. В команде, которая собирается выигрывать Лигу чемпионов, тройка атаки должна хотя бы располагаться за линией мяча при атаках соперника. Делать хотя бы минимум работы.

  • Месси получил 4 балла из 10 от L’Equipe за матч с «Ман Сити»
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    • Я сейчас говорю не о забегах за соперником до своего углового флага. Просто встречайте их в первой стадии. Усложняйте продвижение мяча, закрывайте пас в центральную зону. Во Франции соперники не могут использовать это. "Манчестер Сити" — может. Ключевой вопрос тут: способен ли тренер как-то на это повлиять или в клубе правят игроки?», — приводит слова Анри Le Parisien.

    Ранее бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Варт назвал позором игру Месси в матче с «Манчестер Сити».

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