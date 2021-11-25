«Фейенорд» и «Копенгаген» вышли в плей-офф Лиги конференций с первых мест в группах

Берлинскийодержал выездную победу над(1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций в группе Е.

Единственный мяч на 66-й минуте забил норвежский защитник гостей Юлиан Рюэрсон.

Футбол. Лига конференций. Группа E Маккаби Хф — Унион 0:1 Гол: 0:1 Юлиан Рюэрсон (66') Маккаби Хф: Джош Коэн, Юсеф Раз Мейр, Богдан Планич, Rami Gershon, Шон Гольдберг (Maor Levi, 85'), Dolev Haziza (Талеб Тавата, 71'), Хосе Родригес, Мохаммад Абу Фани (Али Мохамед, 61'), Тьяронн Чери, Дин Дэвид (Бен Сахар, 71'), Godsway Donyoh (Omer Atzili, 61') Унион: Макс Крузе, Тайво Авонийи (Андреас Фогльзаммер, 74'), Kevin Moehwald (Шеральдо Бекер, 64'), Рани Хедира, Генки Харагути (Гриша Прёмель, 64'), Тымотеуш Пухач (Нико Гисельман, 64'), Робин Кнохе, Марвин Фридрих, Тимо Баумгартль, Юлиан Рюэрсон (Пауль Еккель, 86'), Фредерик Реннов Предупреждения: Тьяронн Чери (33'), Гриша Прёмель (70'), Шеральдо Бекер (74'), Omer Atzili (77'), Тимо Баумгартль (90 + 1'), Али Мохамед (90 + 4')

В другом матче группы пражская «Славия» на своем поле сыграла вничью с «Фейенордом» — 2:2.

В составе хозяев отличились нигерийский нападающий Питер Олайинка (12-я минута) и чешский нападающий Ян Кухта (60).

За гостей дубль оформил бельгийский форвард Сирил Дессерс, поразивший ворота на 31-й минуте и в компенсированное время.

Отметим, что «Фейенорд» с 31-й минуте играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Гус Тиль.

Футбол. Лига конференций. Группа E Славия П — Фейеноорд 2:2 Голы: 1:0 Петер Оладейи Олайинка (12'), 1:1 Сирил Дессерт (31'), 2:1 Ян Кухта (66') Славия П: Алеш Мандоус, Александр Хартманн Бах (Ибрагим Траоре, 90'), Айхам Усу, Тарас Качараба, Оскар Дорли, Томаш Голеш, Ондржей Лингр (Убонг Экпай, 78'), Лукаш Масопуст (Ян Кухта, 46'), Николае Станчу, Петер Оладейи Олайинка, Иван Шранц (Петр Шевчик, 62') Фейеноорд: Луис Синистерра (Рейсс Нелсон, 85'), Брайан Линссен (Сирил Дессерт, 18'), Йенс Торнстра (Алиреза Джаханбакш, 78'), Гус Тиль, Оркун Кёкчю, Фредрик Аурснес, Тирелл Маласиа, Маркос Сенеси (Лютсхарел Гертрейда, 85'), Гернот Траунер, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Офир Марсиано Предупреждения: Айхам Усу (27'), Михал Крменчик (39'), Лукаш Масопуст (39'), Петр Шевчик (63'), Ян Кухта (69'), Тирелл Маласиа (72'), Тарас Качараба (89'), Сирил Дессерт (89'), Оркун Кёкчю (89') Удаление: Гус Тиль (36')

Группа Е: 1. «Фейенорд» — 11 очков, 2. «Славия» — 7, 3. «Унион» — 6, 4. «Маккаби» — 4.

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В группу F датский «Копенаген» на выезде разгромил гибралтарский «Линкольн» — 4:0.

Гол на 5-й минуте и две голевые передачи на свой счет записал полузащитник Исак-Бергманн Йоуханнессон.

Еще по разу отличились Лукас Лерагер (7-я минута), Вильям Вик (63) и Расмус Хёйлунн (73).

В другом матче группы братиславский «Слован» на своем поле разошелся миром с греческим ПАОКом — 0:0.

Группа F: 1. «Копенгаген» — 12 очков, 2. «Слован» — 8, 3. ПАОК — 8, 4. «Линкольн» — 0.