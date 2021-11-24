Карасев назначен на матч ЦСКА — «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на матчи 16-го тура Премьер-лиги.

Центральную игру тура, в которой встретятся московский ЦСКА и «Зенит», рассудит Сергей Карасев, который ранее на этой неделе работал на матче Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика» (0:0).

Ассистентами Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Алексей Амелин, инспектор — Юрий Баскаков. За систему видеопомощи будет отвечать Сергей Иванов, его помощник — Роман Усачев.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 28 ноября в Москве.

27 ноября (суббота)

«Урал» — «Сочи»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Химки» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Николай Иванов.

28 ноября (воскресенье)

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Арам Петросян; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

«Рубин» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Владислав Назаров; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Чеботарёв.

29 ноября (понедельник)

«Уфа» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Игорь Синер.

«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.