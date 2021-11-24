Баринов: С «Лацио» будет тяжелая игра, но нам терять нечего

Полузащитник «Локомотива»поделился ожиданиями перед домашней встречей 5-го тура группового этапа Лиги Европы с

В первом матче «Лацио» одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

«Римский "Лацио" — очень сильный соперник. Считаю их фаворитами нашей группы. Завтра предстоит тяжёлая, наисложнейшая игра.

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У нас нет некоторых основных лидеров. Но нам терять нечего. Мы хорошо подготовились к сопернику, разобрали игру. Постараемся воплотить всё это завтра.

Мне кажется, что я играл посильней, например, чем Милинкович-Савич и другие футболисты "Лацио". А как мы будем против них действовать — завтра вы увидите это всё в игре.

Не могу сказать, как повлияет на них холод в Москве. Мы-то привыкли к такой погоде. То, что они прилетят вечером, никакой разницы. Завтра на футбольном поле будет всё понятно.

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Что они замёрзнут — не знаю. Пускай жалуются. Может, нам было слишком жарко, когда мы играли на выезде, мы к этому тоже не привыкли», — приводит слова игрока пресс-служба «Локо».

«Лацио» с 5 очками занимает второе место в группе Е, на 3 очка отставая от «Галатасарая». «Локомотив» с 2 очками замыкает квартет, на третьем месте «Марсель» (4).