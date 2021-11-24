«Брюгге» — «РБ Лейпциг» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, ван дер Бремпт, Ванакен, Баланта, Соуа, де Кетеларе, Дост, Ланг.

«РБ Лейпциг»: Жозеп Мартинес, Клостерманн, Мукиеле, Гвардиол, Анхелиньо, Нкунку, Кампль, Форсберг, Лаймер, Андре Силва, Бробби.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Лейпцигу». Коэффициент на его победу — 1.97, на успех «Брюгге» — 3.91, на ничью — 4.08. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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