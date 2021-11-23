Томассон: У всех команд есть слабые места, в том числе у «Зенита»

Главный тренер «Мальме»высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«У всех команд есть слабые места, в том числе у "Зенита", и мы ими воспользуемся. Большинство соперников "Зенита" создаёт моменты у их ворот. Мы тоже на это способны, поэтому я уверен, что завтра у нас будет ряд моментов. Останется ими только воспользоваться. Каждый игрок "Мальме" сделает всё для победы нашей команды», — приводит слова Томассона официальный сайт шведского клуба.

Напомним, матч «Мальме» — «Зенит» состоится 23 ноября на стадионе «Сведбанк» в Мальме.

Прогноз на матч «Мальме» — «Зенит»

После четырех туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своем активе 3 очка. «Мальме» (0) располагается на последнем, четвертом месте.