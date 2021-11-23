Месси: Я уверен, что Хави поможет «Барселоне»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»высказался о назначениина пост главного тренера «Барселоны».

«Я уверен, что Хави поможет "Барсе". Они станут лучше благодаря ему — он тренер, который знает, как действовать в таких ситуациях, и он хорошо знает команду. Это отличное назначение», — приводит слова Месси Marca.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год. В первом матче под руководством Хави «Барселона» обыграла «Эспаньол» в чемпионате Испании со счетом 1:0.