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    «Эльче» уволил главного тренера после крупного поражения

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    «Эльче» отправил в отставку главного тренера Франсиско Эскрибу после разгромного поражения от «Бетиса» (0:3) в 14-м туре чемпионата Испании.

    Франсиско Эскриба
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    Франсиско Эскриба

    «Принято решение освободить от должности главного тренера основной команды Франа Эскриба. Клуб хочет поблагодарить тренера и пожелать удачи в его профессиональной и личной жизни», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Кто его заменит — на клубном сайте не указано. На данный момент «Эльче» занимает 18-е место, набрал 11 баллов за 14 матчей.

    Эскриба принял клуб в этом году. Также он работал в «Эльче» с 2012 по 2015 год. В сезоне 2012/2013 выиграл Сегунду.

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