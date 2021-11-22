«Эльче» уволил главного тренера после крупного поражения

отправил в отставку главного тренерапосле разгромного поражения от «Бетиса» (0:3) в 14-м туре чемпионата Испании.

«Принято решение освободить от должности главного тренера основной команды Франа Эскриба. Клуб хочет поблагодарить тренера и пожелать удачи в его профессиональной и личной жизни», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

📯 𝗖𝗹𝘂𝗯 | Fran Escribá — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) November 21, 2021

Кто его заменит — на клубном сайте не указано. На данный момент «Эльче» занимает 18-е место, набрал 11 баллов за 14 матчей.

Эскриба принял клуб в этом году. Также он работал в «Эльче» с 2012 по 2015 год. В сезоне 2012/2013 выиграл Сегунду.