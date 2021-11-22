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    Джикия о Дзюбе: Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать

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    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в осенних матчах национальной команды.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Это решение тренера. Я спокойно отношусь к этому, потому что так же может и со мной произойти. Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать. Это ответственность главного тренера и его работа.

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    • Очень много игроков он не вызвал и за это отвечает. Если бы я отвечал за это, наверное, более эмоционально воспринимал все эти ситуации», — приводит слова Джикии «Комсомольская правда».

    Джикия при этом признался, что не может себе представить, что откажется от приглашения в сборную.

    «Я — нет, 100 процентов. Но это личное решение каждого», — добавил футболист.

    Напомним, после поражения от Хорватии (0:1) Карпин допустил возращение Дзюбы в сборную России.

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