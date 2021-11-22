Джикия о Дзюбе: Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
«Это решение тренера. Я спокойно отношусь к этому, потому что так же может и со мной произойти. Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать. Это ответственность главного тренера и его работа.
Очень много игроков он не вызвал и за это отвечает. Если бы я отвечал за это, наверное, более эмоционально воспринимал все эти ситуации», — приводит слова Джикии «Комсомольская правда».
Джикия при этом признался, что не может себе представить, что откажется от приглашения в сборную.
«Я — нет, 100 процентов. Но это личное решение каждого», — добавил футболист.
Напомним, после поражения от Хорватии (0:1) Карпин допустил возращение Дзюбы в сборную России.