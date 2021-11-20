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    «Унион» обыграл «Герту» в берлинском дерби

    «Унион» — «Герта»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Берлинский «Унион» одержал домашнюю победу над столичной «Гертой» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

    «Унион»
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    «Унион»

    Нигерийский нападающий хозяев Тайво Авонийи открыл счет на 8-й минуте, а на 30-й минуте отличился австрийский защитник Кристофер Триммель.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Герта 2:0
    Голы: 1:0 Тайво Авонийи (8'), 2:0 Кристофер Триммель (30') Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Робин Кнохе, Тимо Баумгартль, Кристофер Триммель (Юлиан Рюэрсон, 90'), Генки Харагути (Левин Эцтунали, 82'), Рани Хедира, Гриша Прёмель (Kevin Moehwald, 72'), Нико Гисельман, Макс Крузе (Андреас Фогльзаммер, 90'), Тайво Авонийи (Шеральдо Бекер, 82') Герта: Кшиштоф Пёнтек (Юрген Эккеленкамп, 61'), Максимилиан Миттельштедт (Кевин-Принс Боатенг, 61'), Суат Сердар, Марко Рихтер (Дейви Зельке, 86'), Лука Тусар (Исак Бельфодиль, 46'), Сантьяго Аскасибар, Марвин Платтенхардт, Мартон Дардаи, Никлас Штарк, Петер Пекарик (Деннис Ястржембски, 71'), Александер Шволов Предупреждения: Суат Сердар (38'), Гриша Прёмель (66')

    «Унион» набрал 20 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» идет 13-й (13).

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