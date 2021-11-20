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    «Монако» ушел от поражения в матче с «Лиллем»

    «Монако» — «Лилль»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 14-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле сыграл вничью с «Лиллем» — 2:2.

    «Монако»
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    «Монако»

    Уже на пятой минуте в ворота монегасков был назначен пенальти, который реализовал Джонатан Дэвид. А спустя четыре минуты канадский форвард «Лилля» оформил дубль, отличившись с игры.

    Хозяева отыграли один мяч на 41-й минуте — отличился сенегальский форвард Крепин Дьятта.

    На 78-й минуте «Монако» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил сербский защитник Страхиня Павлович. Тем не менее, на 83-й минуте Виссам Бен-Йеддер сравнял счет.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Лилль 2:2
    Голы: 0:1 Джонатан Дэвид (пенальти) (5'), 0:2 Джонатан Дэвид (9'), 1:2 Крепин Дьятта (41'), 2:2 Виссам Бен-Йеддер (83') Монако: Александр Нюбель, Рубен Агилар, Аксель Дисаси, Страхиня Павлович, Caio Henrique (Исмаил Якобс, 73'), Крепин Дьятта (Желсон Мартинш, 46'), Юссуф Фофана, Орельен Чуаэми, Софьян Диоп, Кевин Фолланд (Гильермо Марипан, 87'), Мирон Боадю (Виссам Бен-Йеддер, 72') Лилль: Тимоти Уэа, Джонатан Дэвид (Исаак Лихаджи, 80'), Юсуф Язиджи (Шейх Няьссе, 70'), Шека (Бурак Йилмаз, 90'), Бенжамен Андре, Жонатан Иконе, Домагой Брадарич, Тьягу Джало, Жозе Фонте, Зеки Мехмет Челик, Иво Грбич Предупреждения: Страхиня Павлович (3'), Зеки Мехмет Челик (7'), Джонатан Дэвид (37'), Юсуф Язиджи (68'), Тимоти Уэа (73'), Страхиня Павлович (78'), Юссуф Фофана (84'), Шейх Няьссе (86')

    «Монако» набрал 19 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» с 17-ю очками расположился на 12-й строчке.

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