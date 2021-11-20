Два пенальти принесли «Ювентусу» гостевую победу над «Лацио»

Победу туринцам принес дубль защитника Леонардо Бонуччи, реализовавшего пенальти на 23-й и 83-й минутах матча.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Ювентус 0:2
Голы: 0:1 Леонардо Бонуччи (пенальти) (23'), 0:2 Леонардо Бонуччи (пенальти) (83') Лацио: Пепе Рейна, Мануэль Лаццари, Луис Фелипе, Франческо Ачерби, Эльсеид Хюсай, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди (Тома Башич, 84'), Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Raul Moro, 75'), Педро Родригес, Маттиа Цаканьи (Ведат Мурики, 65') Ювентус: Альваро Мората (Мойзе Кин, 74'), Федерико Кьеза, Лука Пеллегрини, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Родриго Бентанкур, 89'), Уэстон Маккенни, Хуан Куадрадо, Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Данило (Деян Кулушевски, 15'), Войцех Щенсны Предупреждения: Хуан Куадрадо (28'), Эльсеид Хюсай (43'), Пепе Рейна (81'), Луис Альберто (82'), Maurizio Sarri (90 + 1'), Massimiliano Allegri (90 + 1')
Обе команды набрали по 21 очку, но «Лацио» находится на пятом месте в таблице Серии А, а Ювентус на шестом.
В следующем туре состоятся матчи «Ювентус» — «Аталанта» и «Наполи» — «Лацио»