«Крылья Советов» — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграли вничью св домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 59-й минуте, когда Антон Зиньковский сделал отличную подачу во вратарскую, где Артем Мамин под давлением Ивана Сергеева отправил мяч в свои же ворота.

«Шмели» отыгрались на 90-й минуте. Алексей Евсеев сделал подачу на дальнюю штангу, где Юрий Железнов ногой переправил мяч в сетку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Урал 1:1 Голы: 1:0 Артём Мамин (автогол) (59'), 1:1 Yuri Zheleznov (90') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бийль (Данил Липовой, 90'), Силвие Бегич, Никита Чернов (Мехди Зеффан, 90'), Юрий Горшков, Роман Ежов, Максим Витюгов (Дмитрий Иванисеня, 69'), Danil Prutsev, Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 76'), Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 69'), Иван Сергеев Урал: Эрик Космин Бикфалви, Kirill Kolesnichenko (Yuri Zheleznov, 62'), Андрей Егорычев (Рамазан Гаджимурадов, 79'), Leo Goglichidze, Рафал Аугустыняк, Бранко Йовичич (Luka Gagnidze, 51'), Денис Кулаков, Артём Мамин (Алексей Евсеев, 79'), Ivan Kuzmichev, Арсен Адамов, Илья Помазун Предупреждения: Рафал Аугустыняк (7'), Kirill Kolesnichenko (47'), Гленн Бийль (67'), Luka Gagnidze (71'), Danil Prutsev (72'), Арсен Адамов (86'), Дмитрий Иванисеня (90 + 2')

В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место (23 очка), а «Урал» — 15-е (12 очков).