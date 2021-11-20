ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок
  • 15:52
    • «Крылья Советов» не удержали победный счет в матче с «Уралом»
  • 16:23
    • Дембеле вновь опоздал на тренировку «Барселоны»
  • 15:37
    • Смолов не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Ахматом»
  • 15:18
    • Большунов занял пятое место на первом старте после операции
  • 13:51
    • Месси включен в заявку «Пари Сен-Жермен» на матч с «Нантом»
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» не удержали победный счет в матче с «Уралом»

    «Крылья Советов» — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Урал
    «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» в домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 59-й минуте, когда Антон Зиньковский сделал отличную подачу во вратарскую, где Артем Мамин под давлением Ивана Сергеева отправил мяч в свои же ворота.

    «Шмели» отыгрались на 90-й минуте. Алексей Евсеев сделал подачу на дальнюю штангу, где Юрий Железнов ногой переправил мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Урал 1:1
    Голы: 1:0 Артём Мамин (автогол) (59'), 1:1 Yuri Zheleznov (90') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бийль (Данил Липовой, 90'), Силвие Бегич, Никита Чернов (Мехди Зеффан, 90'), Юрий Горшков, Роман Ежов, Максим Витюгов (Дмитрий Иванисеня, 69'), Danil Prutsev, Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 76'), Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 69'), Иван Сергеев Урал: Эрик Космин Бикфалви, Kirill Kolesnichenko (Yuri Zheleznov, 62'), Андрей Егорычев (Рамазан Гаджимурадов, 79'), Leo Goglichidze, Рафал Аугустыняк, Бранко Йовичич (Luka Gagnidze, 51'), Денис Кулаков, Артём Мамин (Алексей Евсеев, 79'), Ivan Kuzmichev, Арсен Адамов, Илья Помазун Предупреждения: Рафал Аугустыняк (7'), Kirill Kolesnichenko (47'), Гленн Бийль (67'), Luka Gagnidze (71'), Danil Prutsev (72'), Арсен Адамов (86'), Дмитрий Иванисеня (90 + 2')

    В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место (23 очка), а «Урал» — 15-е (12 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли неудачная серия «Краснодара» в матче со «Спартаком»?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Каким выдастся дебютный матч Хави в «Барселоне»?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли «Арсенал» забить на поле «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры