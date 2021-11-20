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    Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Штутгарта», «Лейпциг» уступил Хоффенхайму«

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    Дортмундская «Боруссия» одержала домашнюю победу над «Штутгартом» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

    Дортмундская «Боруссия»
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    Дортмундская «Боруссия»

    Счет в матче на 56-й минуте открыли хозяева — отличился голландский форвард Дониэлл Мален. Спустя семь минут итальянский хавбек гостей Роберто Массимо сравнял счет.

    Победу «Боруссии» принес на 85-й минуте гол Марко Ройса.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Штутгарт 2:1
    Голы: 1:0 Дониелл Мален (56'), 1:1 Роберто Массимо (63'), 2:1 Марко Ройс (85') Боруссия Д: Грегор Кобель, Тома Мёнье, Мануэль Аканджи, Матс Хуммельс, Рафаэл Геррейру (Эмре Джан, 64'), Юлиан Брандт (Штеффен Тиггес, 75'), Аксель Витсель, Джуд Беллингхэм, Марко Ройс, Дониелл Мален (Ансгар Кнауфф, 89'), Торган Азар Штутгарт: Тангуй Кулибали (Хамади Аль-Гаддиуи, 87'), Филипп Фёрстер (Даниэль Дидави, 70'), Борна Соса, Орел Мангала, Атакан Каразор (Nikolas Nartey, 68'), Ватару Эндо, Роберто Массимо (Alexis Tibidi, 68'), Hiroki Ito, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Флориан Мюллер Предупреждения: Тангуй Кулибали (36'), Вальдемар Антон (48')

    Идущая второй дортмундская «Боруссия» набрала 27 очков и вплотную приблизилась к «Баварии», «Штутгарт» с 10 очками находится на 16-м месте.

    В следующем туре пройдут матчи «Штутгарт» — «Майнц» и «Вольфсбург» — «Боруссия».

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    В параллельном матче леверкузенский «Байер» на своем поле взял верх над «Бохумом» — 1:0.

    Единственный мяч уже на 3-й минуте забил французский хавбек хозяев Амин Адли с передачи Жереми Фримпонга.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Бохум 1:0
    Гол: 1:0 Амин Адли (4') Байер: Лукаш Градецки, Жереми Фримпонг, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Дэйли Синкгравен (Piero Hincapie, 76'), Роберт Андрих, Керем Демирбай (Эксекиэль Паласиос, 66'), Мусса Диаби, Флориан Вирц (Одилон Коссуну, 90'), Надим Амири (Паулинью, 76'), Амин Адли Бохум: Себастьян Полтер (Сильвер Ганвула, 82'), Кристофер Антви-Адджей (Херберт Бокхорн, 70'), Такума Асано, Эльвис Реджбечай (Милош Пантович, 70'), Энтони Лосийя, Эдуард Лёвен (Soma Novothny, 82'), Данило Соарес, Константинос-Вассилиос Ламбропулос, Эрхан Машович, Костас Стафилидис, Мануэль Риман Предупреждения: Жереми Фримпонг (30'), Мусса Диаби (49'), Эрхан Машович (63'), Амин Адли (87'), Данило Соарес (90 + 2')

    Еще в одном матче отчетного тура «Хоффенхайм» на своем поле переиграл «Лейпциг» со счетом 2:0

    На 12-й минуте счет открыл малийский хавбек хозяев Диади Самассеку, а на 68-й минуте израильтянин Мунас Даббур поставил победную точку.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — РБ Лейпциг 2:0
    Голы: 1:0 Диади Самассеку (12'), 2:0 Мунас Даббур (68') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Стефан Пош, Флориан Гриллич, Кевин Фогт, Кевин Акпогума (Ховард Нордтвейт, 89'), Деннис Гайгер, Диади Самассеку (Ангело Штиллер, 64'), Давид Раум, Мунас Даббур (Крис Ричардс, 73'), Ила Бебу (Fisnik Asllani, 89'), Жоржиньо Рюттер (Саркис Адамян, 73') РБ Лейпциг: Андре Силва (Брайан Бробби, 71'), Кристофер Нкунку, Доминик Собослаи (Илаш Мориба, 71'), Анхелиньо, Тайлер Адамс, Кевин Кампль (Эмиль Форсберг, 46'), Норди Мукиэле (Бенджамин Хенрихс, 53'), Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Лукас Клостерман (Hugo Novoa, 79'), Петер Гулачи Предупреждения: Андре Силва (35'), Флориан Гриллич (42'), Анхелиньо (84'), Ховард Нордтвейт (90 + 3')

    В других матчах «Вольфсбург» на выезде поделил очки с «Арминией» (2:2), а менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Гройтен Фюрт» (4:0).

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