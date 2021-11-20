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    Гол Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с «Аугсбургом»

    «Аугсбург» — «Бавария»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» потерпела выездное поражение от «Аугсбурга» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 23-й минуте. Иаго слева прострелил на Зачири. Анди откатил мяч на Мадса Педерсена, который с двенадцати метров вколотил мяч в сетку.

    На 35-й минуте Иаго слева навесил на Андре Хана, который головой уложил мяч в левый угол. Нойер в прыжке лишь немного задел сферу.

    Гости отыграли один мяч спустя три минуты. Павар справа прострелил в штрафную площадь «Аусбурга», Мюллер пяткой немного подправил полёт мяча, а Левандовски с десяти метров пробил неотразимо.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Бавария 2:1
    Голы: 1:0 Мадс Валентин Педерсен (23'), 2:0 Андре Хан (36'), 2:1 Роберт Левандовски (38') Аугсбург: Рафал Гикевич, Роберт Гумни, Джеффри Гауэлеу, Рис Оксфорд, Мадс Валентин Педерсен (Карлос Груэсо, 74'), Даниэль Калиджиури (Рафаэль Фрамбергер, 58'), Арне Майер, Никлас Дорш (Ян Моравек, 74'), Иагу, Андре Хан (Фредрик Йенсен, 82'), Анди Зачири (Серхио Кордова, 82') Бавария: Роберт Левандовски, Лерой Зане (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 69'), Томас Мюллер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Марсель Забитцер (Джамал Мусиала, 52'), Омар Ричардс (Альфонсо Дэвис, 52'), Лукас Эрнандес, Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар (Tanguy Nianzou, 87'), Мануэль Нойер Предупреждения: Андре Хан (45'), Лукас Эрнандес (45 + 1'), Рафаэль Фрамбергер (79'), Markus Weinzierl (90 + 1')

    «Бавария» с 28 очками осталась на 1-м месте и опережает идущую второй «Боруссию» на 4 очка, но у дортмундцев на игру меньше.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Аугсбург» набрал 12 очков и поднялся на 15-ю позицию.

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