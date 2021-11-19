Шварц рассказал, сможет ли Захарян сыграть с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Динамо»рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 15-го тура чемпионата России против тульского

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может пропустить несколько недель из-за травмы мышц бедра.

«Лаксальт и Лесовой точно пропустят игру. Захарян и Варела частично тренировались в общей группе. Окончательно станет понятно то, кто примет участие во встрече после субботней тренировке.

Что касается Лаксальта, просматривается положительная динамика по его восстановлению. Наш медицинский штаб проделывает хорошую работу, помогает подводить Диего как можно быстрее к составу. Он индивидуально тренируется, но не готов говорить о том, вернется ли он на поле в этом году», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет 21 ноября в Москве, начало — в 16:30 мск.