Сантуш: Покину пост тренера, если Португалия не отберется на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалииготов покинуть свой пост, если команда не сумеет отобраться на чемпионат мира в Катаре.

Португальцы финишировали вторыми в своей отборочной группе, пропустив вперед Сербию, и будen пробиваться на ЧМ через стыковые матчи.

«Я не верю, что мой способ игры устарел. Я полностью доверяю Роналду, Роналду полностью доверяет мне

Если мы не отберемся на чемпионат мира, я уйду из сборной. Но нет смысла об этом говорить. До сих пор мы всегда добивались наших целей», — сказал специалист в интервью TVI.

🚨

Fernando Santos on Portuguese TV right now:

«I don't believe my way of playing is outdated»

«I've total confidence in Ronaldo, Ronaldo has total confidence in me»

«The day we don't achieve our objectives, I'll leave. So far we've always achieved our objectives» pic.twitter.com/ltlOlPutiV