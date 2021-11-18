Романцев призвал Карпина остаться в сборной России

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной Россиисчитает, чтодолжен продолжить работу в национальной команде.

«После неудачи уважающий свою профессию тренер всегда берет вину на себя. Знаю, что в таких случаях обычно мучаешься вопросом, почему не сумел достучаться до кого-то, убедить в том, что надо было сыграть по-другому. Думаю, нечто похожее испытывал и после ничьей в Белфасте такой мэтр, как Манчини. Хотя все были уверены, что Италия обыграет Северную Ирландию. А теперь чемпионов Европы, как и нас, ждут стыковые матчи. Таков футбол. И все в нем просчитать невозможно.

Думаю, Карпину и его помощникам не следует посыпать голову пеплом. А следует по горячим следам проанализировать случившееся, попытаться еще раз понять причины этой неудачи и идти с командой дальше. Ведь сколько было случаев, когда поражения закаляли команду, делали ее крепче, учили побеждать.

Вот почему я считаю, что нынешний тренерский штаб независимо от исхода стыковых матчей должен проработать минимум еще один турнирный цикл и доказать, что уроки Сплита не прошли даром. А пока, как говорил Наполеон, проиграна только битва, но не война», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.