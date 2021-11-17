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    Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» пропустит матч с «Нижним Новгородом»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 15-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода».

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Пока вернулись не все. Азмун только вчера играл за сборную Ирана и долетит только сегодня. Как и Барриос из Южной Америки. Остальные все уже здесь.

    В то же время к игре с "Нижним Новгородом" не будет готовиться Кузяев, который продолжает восстанавливаться после травмы. И Клаудиньо, который пропустит этот матч из-за дисквалификации. Остальные с большой долей вероятности будут готовиться к игре.

    Вчера у Караваева и Ловрена была восстановительная тренировка, потому что в Сплите он отыграл весь матч на тяжелом поле. Остальные уже со вчерашнего дня работали в обычном режиме, потому что практически не принимали участие в игре с Хорватией. И времени, чтобы восстановится, было достаточно.

    У Далера Кузяева сроки восстановления, к сожалению, затягиваются. Но Дуглас Сантос полностью в строю. И Магомед Оздоев, который полноценно работает с командой, набирает форму. Хорошо, что он уже в обойме.

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    Участие Крицюка в матче под вопросом. Но думаю, в ближайшее время он сможет нам помочь. Не знаю пока, как насчет "Нижнего Новгорода", но после будет готов», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Нижний Новгород» пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

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