Уэльс — Бельгия: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Е.

Счет в матче на 12-й минуте открыли бельгийцы — отличился полузащитник Кевин Де Брёйне.

На 32-й минуте Киффер Мур сравнял счет.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E Уэльс — Бельгия 1:1 Голы: 0:1 Кевин Де Брёйне (12'), 1:1 Киффер Мур (32') Уэльс: Дэнни Уорд, Неко Уильямс, Джо Родон, Крис Мепэм, Бен Дэвис, Joe Morrell, Аарон Рэмси (Бреннан Джонсон, 90'), Джо Аллен, Коннор Робертс, Даниэль Джеймс, Киффер Мур Бельгия: Шарль Де Кетеларе (Алексис Салемакерс, 58'), Дивок Ориги (Dante Vanzeir, 59'), Ханс Ванакен, Торган Азар, Кевин Де Брёйне, Аксель Витсель, Тома Мёнье (Леандро Троссард, 85'), Arthur Theate (Ян Вертонген, 85'), Дедрик Боята, Тимоти Кастань (Леандер Дендонкер, 59'), Коэн Кастельс Предупреждения: Joe Morrell (34'), Торган Азар (71'), Алексис Салемакерс (75'), Киффер Мур (80'), Леандер Дендонкер (82')

В параллельном матче сборная Чехии одержала домашнюю победу над Эстонией — 2:0

Счет в матче был открыт на 60-й минуте. Прошла подача от углового флага, мяч прилетел на линию вратарской эстонцев, где самым расторопным оказался Якуб Брабец, которому удалось переправить сферу в сетку.

А на 85-й минуте Ян Сикора в центре эстонской штрафной получил мяч, после чего переправил его в сетку ударом в касание.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E Чехия — Эстония 2:0 Голы: 1:0 Якуб Брабец (59'), 2:0 Ян Сикора (85') Чехия: Томаш Вацлик, Владимир Цоуфаль, Давид Зима, Якуб Брабец, Филип Новак, Алекс Краль (Ян Кухта, 60'), Михал Садилек (Давид Павелка, 69'), Лукаш Масопуст (Михал Крменчик, 60'), Антонин Барак, Якуб Пешек (Ян Сикора, 28'), Матей Выдра (Ян Копиц, 69') Эстония: Эрик Сорга (Хенри Аниер, 61'), Рауно Саппинен (Сергей Зенёв, 76'), Константин Васильев, Владислав Крейда, Маркус Поом, Власий Синявский (Хенрик Оямаа, 61'), Карол Метс, Йоонас Тамм, Мяртен Кууск, Maksim Paskotsi (Robert Kirss, 86'), Матвей Игонен Предупреждения: Лукаш Масопуст (6'), Maksim Paskotsi (29'), Владислав Крейда (44'), Мяртен Кууск (90'), Ян Копиц (90 + 3')

Бельгия финишировала на первом месте в группе с 20 очками и получила прямую путевку на ЧМ-2022. Уэльс занял 2-ю строчку (15 очков) и сыграет в стыковых матчах за право выступить в финальной стадии турнира.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Чехия, финишировавшая на 3-й позиции (14), также сыграет в стыках благодаря своему рейтингу в Лиге Наций. Эстония с 4 баллами расположилась на 4-й строчке. Сборная Белоруссии с 3 очками замкнула турнирную таблицу группы E.