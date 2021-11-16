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    Экс-наставник Хорватии о матче с Россией: Разница в классе была пугающей, будто играли «МЮ» и «Братство» из Травника

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    Бывший главный тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич прокомментировал победу над национальной командой России (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

    Хорватия — Россия
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    Хорватия — Россия

    «Представьте, я, опытный тренер, дрожал, как 18-летний парень. Хоть команда России и была хорошо организована в защите, я не верил, что они выдержат.

    Мы смогли увидеть голкипера Сафонова во всей красе. Думаю, в России после игры в Сплите напишут, что он новый Лев Яшин. Матвей играл впечатляюще.

    Разница в классе была пугающей, будто играли "Манчестер Юнайтед" и "Братство" из Травника. У наших игроков было не к чему придраться.

    Я горжусь Златко Даличем. Он блестяще настроил игроков на матч. Для учителя нет большего удовлетворения, чем лицезреть, как ученик превосходит его», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

    По итогам отборочного турнира Хорватии вышла на чемпионате мира с первого места в группе H. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в турнире.

    Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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