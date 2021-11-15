Мхитарян: Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России

Полузащитник «Ромы»вспомнил о своем переходе из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

«Много чуши было сказано за это время. Мы с клубом вместе приняли это решение. Когда я услышал об интересе "Манчестер Юнайтед", я захотел туда перейти. Я мечтал однажды сыграть в Англии.

Говорят, что я сделал это только ради денег. Чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или еще где-то.

Я был счастлив в Дортмунде, но иногда приходится принимать трудные решения о возможности, возникающей раз в жизни, и прислушиваться к своему сердцу», — приводит слова Мхитаряна Sport1.