Энрике прокомментировал выход сборной Испании на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испаниипосле победы над Швецией (1:0) прокомментировал выход на ЧМ-2022.

«Нам пришлось помучиться. Иначе и быть не могло, ведь у шведов команда, которой нельзя не опасаться. Они хорошо обороняются, не оставляют свободных зон.

В итоге, думаю, игроки по праву заслужили победу. Я очень ими горжусь — не только теми, кто играл сегодня в Севилье, но всеми, кто принимал участие в этом отборочном турнире. Мы завершили его победоносно, несмотря на многие трудности.

Последние несколько матчей я ощущал куда больше давления, чем на Евро и в Лиге наций. Словно гора с плеч свалилась», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

Сборная Испании выиграла отборочную группу В (19 очков), а вместе с ней путевку на чемпионат мира, который начнется в ноябре следующего года в Катаре. Швеция, став второй (15 очков), сыграет в стыковых матчах.