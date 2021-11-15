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    Энрике прокомментировал выход сборной Испании на ЧМ-2022

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после победы над Швецией (1:0) прокомментировал выход на ЧМ-2022.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Нам пришлось помучиться. Иначе и быть не могло, ведь у шведов команда, которой нельзя не опасаться. Они хорошо обороняются, не оставляют свободных зон.

    В итоге, думаю, игроки по праву заслужили победу. Я очень ими горжусь — не только теми, кто играл сегодня в Севилье, но всеми, кто принимал участие в этом отборочном турнире. Мы завершили его победоносно, несмотря на многие трудности.

    Последние несколько матчей я ощущал куда больше давления, чем на Евро и в Лиге наций. Словно гора с плеч свалилась», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

    Сборная Испании выиграла отборочную группу В (19 очков), а вместе с ней путевку на чемпионат мира, который начнется в ноябре следующего года в Катаре. Швеция, став второй (15 очков), сыграет в стыковых матчах.

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