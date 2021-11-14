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    Ван Гал: У меня нет объяснений этому результату

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Нидерландов Сборная Черногории Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча отбора ЧМ-2022 с Черногорией (2:2). Напомним, что «оранжевые» к 82-й минуте вели 2:0.

    Луи ван Гал
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    Луи ван Гал

    «Мы сыграли не лучшим образом в отрезке, когда все было в наших руках. У меня нет объяснений этому. Они играли по схеме 5-4-1, было тяжело, но мы вели 2:0, и все, что нужно было — это держать мяч. Но мы теряли его, когда этого не следовало делать.

    Мы должны принять этот результат. Проанализируем игру и будем готовиться к матчу с Норвегией. Мы упустили огромный шанс выйти на чемпионат мира, но у нас по-прежнему лучшее положение в группе», — цитирует ван Гала официальный сайт УЕФА.

    В заключительном матче отбора Нидерланды дома сыграют с Норвегией. Поединок состоится 16 ноября.

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