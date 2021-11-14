Семин: Чистый случай помог Хорватии выиграть

Бывший главный тренер «Локомотива»высказался о поражении сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Сегодня мы увидели более высокое индивидуальное мастерство хорватов. Но увидели и то, что у нас есть хорошая молодая сборная, которая в состоянии прогрессировать, может выиграть отборочный матч.

Футболисты дисциплинированы, хорошо подготовлены физически, играют друг за друга и за тренера. Мы должны поддержать сборную перед следующими матчами. Случаи бывают всякие.

Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить.

Поле для обеих команд было одинаковым. Футбол есть при любой погоде, поэтому, наверное, его так любят. Игроки должны приспособиться и играть. Для меня матч был очень интересным.

Наша сборная делала все возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль», — приводит слова Семина «Чемпионат».