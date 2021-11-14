ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • 20:07
    • Карпин останется главным тренером сборной
  • 18:52
    • Сборная России не удержала ничейный счет в матче с Хорватией
  • 21:03
    • Три очка Демидова помогли России победить Швецию на Турнире четырех наций
  • 20:49
    • Сборная Швеции — победитель Кубка Карьяла
  • 19:45
    • Карпин: Сборной России нужно было атаковать с первых минут, а не на последней
    Все новости спорта

    Семин: Чистый случай помог Хорватии выиграть

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Хорватии ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о поражении сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Сегодня мы увидели более высокое индивидуальное мастерство хорватов. Но увидели и то, что у нас есть хорошая молодая сборная, которая в состоянии прогрессировать, может выиграть отборочный матч.

    Футболисты дисциплинированы, хорошо подготовлены физически, играют друг за друга и за тренера. Мы должны поддержать сборную перед следующими матчами. Случаи бывают всякие.

    Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить.

    Поле для обеих команд было одинаковым. Футбол есть при любой погоде, поэтому, наверное, его так любят. Игроки должны приспособиться и играть. Для меня матч был очень интересным.

    Наша сборная делала все возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кому достанется прямая путевка на ЧМ-2022?
  • Португалия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Испания обыграть Швецию?
  • Испания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Германия снова выиграет с крупным счетом?
  • Армения — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры