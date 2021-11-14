Сборная России в третий раз в истории сыграет в стыковых матчах отбора ЧМ

уступила(0:1) в заключительном матче отборочного этапа к ЧМ-2022 и с 22 очками заняла итоговое второе место в группе H.

Теперь команде Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах за право попасть на турнир.

Ранее россияне дважды участвовали в стыковых матчах к ЧМ. В 1997 году команда Бориса Игнатьева по итогам двух матчей уступила Италии (1:1, 0:1), а в 2009 году под руководством Гуса Хиддинка проиграла Словении (2:1, 0:1).

Календарь и таблица ЧМ-2022

В стыковых матчах сыграют 10 команд, которые займут вторые места в отборочных группах, плюс две лучшие сборные Лиги наций — 2021 (за исключением тех, которые выйдут на ЧМ напрямую через отбор или займут вторые места в своих группах и квалифицируются в стыки).

В стыковых матчах будут сыграны три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября в Цюрихе.