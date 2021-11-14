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    • Северная Македония победила Исландию и вышла в стыки ЧМ-2022
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    Северная Македония победила Исландию и вышла в стыки ЧМ-2022

    Северная Македония — Исландия: счет матча 3:1, обзор голов

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    Сборная Северной Македонии одержала победу над командой Исландии в домашнем матче квалификации ЧМ-2022.

    Элиф Элмас
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    Элиф Элмас

    Встреча группы J, которая прошла в Скопье, завершилась со счетом 3:1.

    Уже на 7-й минуте Эзган Алиоски вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 54-й минуте усилиями Йоуна Торстейнссона.

    Однако уже на 65-й минуте Элиф Элмас вернул македонцам минимальный перевес. За четыре минуты до конца основного времени Элмас поставил победную точку, оформив дубль.

    Исландцы доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Исак-Бергманна Йоуханнессона на 79-й минуте.

    В еще одном матче Румыния на выезде одолела Лихтенштейн со счетом 2:0 благодаря голам Денниса Мана на 7-й минуте и Никусора Банку на 87-й.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
    Лихтенштейн — Румыния 0:2
    Голы: 0:1 Деннис Ман (8'), 0:2 Никусор Банку (87') Лихтенштейн: Бенджамин Бюхель, Сандро Вольфингер (Сейхан Йилдыз, 82'), Rafael Gruenenfelder, Ноах Фроммельт, Макс Гопель, Roman Spirig, Ливио Мейер (Даниэль Кауфман, 71'), Арон Зеле (Мартин Бюхель, 82'), Николас Хаслер, Ноа Фрик (Ridvan Kardesoglu, 63'), Яник Фрик (Фабио Вольфингер, 71') Румыния: Андрей Иван (E.Sali, 82'), Георге Пушкаш (Денис Алибек, 63'), Деннис Ман (Янис Хаджи, 74'), Николае Станчу (Александру Максим, 63'), Dragos Nedelcu, Олимпиу Моруцан (Александру Чикылдэу, 73'), Никусор Банку, Андрей Буркэ, Adrian Rus, Кристьян Маня, Флорин Ницэ Предупреждения: Ливио Мейер (48'), Сандро Вольфингер (70'), Ноах Фроммельт (80')

    Несмотря на победу, румыны остались за бортом ЧМ-2022. В стыковые матчи попала Северная Македония.

    Группа J: 1. Германия — 27 очков, 2. Северная Македония — 18, 3. Румыния — 17, 4. Армения — 12, 5. Исландия — 9, 6. Лихтенштейн — 1.

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