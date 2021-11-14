Д. Комбаров: Игра проходила под контролем Хорватии

Дмитрий Комбаров Фото: globallookpress.com
Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу Федора Кудряшова со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.
«Как и предполагал, игра проходила под контролем Хорватии. Надеялся, что мы будем больше владеть мячом, чтобы создавать голевые моменты. К сожалению, Хорватия не дала нам такой возможности.
Гол пропустили обидный, но если откинуть этот момент, то хорваты имели много шансов, чтобы поразить наши ворота.
Не сказал бы, что автогол — потеря концентрации. У Феди был такой момент, что мяч выскочил из борьбы, плюс отскок от мокрого поля сыграл злую шутку», — сказал Комбаров Sport24.