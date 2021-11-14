Д. Комбаров: Игра проходила под контролем Хорватии

Бывший защитник сборной Россиипрокомментировал поражение национальной команды в матче квалификации ЧМ с Хорватией (0:1).

Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу Федора Кудряшова со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.

«Как и предполагал, игра проходила под контролем Хорватии. Надеялся, что мы будем больше владеть мячом, чтобы создавать голевые моменты. К сожалению, Хорватия не дала нам такой возможности.

Гол пропустили обидный, но если откинуть этот момент, то хорваты имели много шансов, чтобы поразить наши ворота.

Не сказал бы, что автогол — потеря концентрации. У Феди был такой момент, что мяч выскочил из борьбы, плюс отскок от мокрого поля сыграл злую шутку», — сказал Комбаров Sport24.