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    Джикия: Гол Кудряшова? Не надо делать акцент на фамилиях, проиграли все вместе

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    Защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что поражение от Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022 — это общая вина всей команды.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Обидное поражение, расстроились. Травма Кудряшова перед голом? Не хочу разбирать этот момент, пропустили все вместе. Не надо делать акцент на фамилиях, потому что это наша общая вина.

    Нам всем было непросто, все вместе проиграли. В раздевалке молчание, плохое настроение. Сами недотерпели, поэтому виноваты только мы.

    Дождь во втором тайме? А в первом его не было? Понятно, что хорваты агрессивно начали игру. Мы это предполагали, поэтому вынуждены были обороняться. Были ошибки с выходом из обороны.

    Мы плохо начинали атаки, потому что соперник действовал агрессивно. Согласен с Карпиным, что у нас было мало мяча. Мысль о ничьей не сидела в подсознании», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

    После этой встречи сборная России с 22 очками заняла итоговое 2-е место в оборочном этапе к ЧМ-2022 и сыграет в стыковых матчах за право попасть на турнир в Катар. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.

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