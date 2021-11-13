Семшов: Сборной России нужно строго играть в обороне в матче с Хорватией

Бывший полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от матча десятого тура отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Хорватии.

«Понятно, что будет разыгрываться прямая путевка на чемпионат мира, поэтому жду достаточно вязкой и нервной игры.

В сборной Хорватии собраны опытные футболисты, я не думаю, что команда с первых минут погонится вперед.

Конечно, при своих зрителях захотят завладеть инициативой, насколько получится — завтра узнаем.

Предугадать результат таких матчей очень тяжело, можно предположить, какой будет игра: хорваты наверняка захотят владеть преимуществом, но у нас есть козырь — быстрые футболисты, которые могут доставить им проблемы при контратаках.

Сборной России нужно строго играть в обороне, иметь минимальное количество брака и по максимуму распорядиться своими возможностями».

Если говорить про мотивацию, то все правильно сказал Валерий Карпин, что мотивацию искать не нужно, так как разыгрывается путевка на чемпионат мира.

Все понимают, какое значение имеет этот матч. Завоевать напрямую путевку достойнее и престижнее сейчас, чем ждать стыковых матчей, независимо от результата.

Каждая команда отдаст все силы для того, чтобы выйти напрямую. Будем надеяться на лучшее, что наши ребята сделают то, что мы все хотим«, — сказал Семшов ТАСС.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5).