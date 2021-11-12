Герман Ткаченко назвал игрока, которого отказался покупать «Спартак»

Известный футбольный менеджеррассказал о том, что летом предлагалкупить испанского защитника, который в конце лета стал игроком «Марселя».

«Ни для кого не секрет, что они искали правого защитника. Когда я общался с клубом, у меня сложилось впечатление, что бывший спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов знал все возможные опции на рынке.

Я предлагал воспользоваться затыком в переговорах между "Фиорентиной" и "Марселем" по Лирола, но такой бюджет был недоступен для "Спартака".

Дмитрий Попов — очень бескомпромиссный парень, категоричный — в этом и его плюсы, и проблемы. Он воспринял ту ситуацию как войну. Хотя мы должны признать, что атмосфера вокруг клуба была, мягко говоря, не очень», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.