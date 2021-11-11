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    Гусев: У сборной России не будет проблем в матче с Кипром

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    Известный комментатор Виктор Гусев поделился ожиданиями ожиданиями от домашнего матча сборной России против Кипра в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Виктор Гусев
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    Виктор Гусев

    «Ни в коем случае нельзя говорить о матче с Кипром как о генеральной репетиции перед Хорватий — это совершенно отдельная встреча. Нужно спокойно брать и выигрывать у киприотов, которые занимают последнее место в нашей группе. Главное, не допустить осечки. Мы все помним, с каким трудом было добыто преимущество в очках над хорватами… Но мы ничего не потеряем — возьмём очки.

    Хорошо сыграем или плохо, но нельзя игру с Кипром экстраполировать на игру с хорватами. Мы, начиная с семидесятых годов, выиграли у Кипра раза четыре. Затем была ничья в 97-м, когда Мостовой не забил на последних секундах… Сыграли 1:1 и с этого начался наш путь в никуда — я про чемпионат мира 1998 года. Но затем мы снова выиграли четыре раза, правда, два раза по 1:0. Совсем недавно и пять безответных забивали, а в нынешнем отборе уверенно победили со счётом 2:0. Не думаю, что возникнут проблемы.

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    • Тем более у них есть травмированные игроки из основного состава. Не очень хорошо знаю состав киприотов, но именно среди травмированных есть известные мне имена. То, что Кипр захочет хлопнуть дверью… У них последняя игра со словенцами — пусть там хлопнут», — приводит слова Гусева «Чемпионат».

    Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Кипр.

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