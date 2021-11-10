Далич: Сначала Мальта, и только потом мы можем думать о России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от оставшихся двух матчей квалификации ЧМ-2022 с Мальтой (11 ноября) и Россией (14 ноября).

«Мы знаем, что две победы отделяют нас от чемпионата мира в Катаре, и все наши мысли о Мальте.

Это соперник, которого мы уважаем по максимуму, но, конечно же, мы фавориты в этой игре, потому что мы более качественны в каждом сегменте игры.

Однако мы должны показать это на поле и провести хороший, матч. Нужно набраться терпения, важны только три очка, менее важно, как их получить. Итак, сначала Мальта, и только потом мы можем думать о России.

Лука Модрич? Тренировался, все было хорошо, но вирус, конечно, оставил на нем небольшой след.

Однако я не сомневаюсь, что Лука будет в порядке и, если все пойдет хорошо, он начнет игру против Мальты», — цитирует Далича Sport24.