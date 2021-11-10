Далич: Сначала Мальта, и только потом мы можем думать о России

Златко Далич Фото: globallookpress.com
«Мы знаем, что две победы отделяют нас от чемпионата мира в Катаре, и все наши мысли о Мальте.
Это соперник, которого мы уважаем по максимуму, но, конечно же, мы фавориты в этой игре, потому что мы более качественны в каждом сегменте игры.
Однако мы должны показать это на поле и провести хороший, матч. Нужно набраться терпения, важны только три очка, менее важно, как их получить. Итак, сначала Мальта, и только потом мы можем думать о России.
Лука Модрич? Тренировался, все было хорошо, но вирус, конечно, оставил на нем небольшой след.
Однако я не сомневаюсь, что Лука будет в порядке и, если все пойдет хорошо, он начнет игру против Мальты», — цитирует Далича Sport24.