«Ренн» — «Лион»: счет матча 4:1, обзор голов

Авторами голов у победителей стали Гаэтан Лаборд, Амари Траоре и Адриен Трюффер, оформивший дубль.
За гостей отличился Лукас Пакета, реализовавший пенальти в компенсированное время.
Футбол. Франция. Лига 1
Ренн — Лион 4:1
Голы: 1:0 Гаэтан Лаборде (45'), 2:0 Амари Траоре (51'), 3:0 Адриен Трюффер (76'), 4:0 Адриен Трюффер (83') Ренн: Альфред Гомис, Амари Траоре (Лоранс Ассиньон, 87'), Варме Омари, Наиф Агер, Биргер Мелинг, Бенжамен Буриго (Камал Дин Сулемана, 73'), Батист Сантамария, Флавьен Тэт, Ловро Майер (Лесли Угочукву, 90'), Гаэтан Лаборде (Серу Гирасси, 90'), Мартен Терье (Адриен Трюффер, 73') Лион: Уссем Ауа, Лукас Пакета, Карл Токо Экамби (Райан Шерки, 82'), Максанс Какере, Бруно Гимарайнс (Ислам Слимани, 46'), Тьяго Мендес, Эмерсон, Джейсон Денайер, Жером Боатенг, Лео Дюбуа, Антони Лопеш Предупреждения: Батист Сантамария (25'), Варме Омари (34'), Бруно Гимарайнс (40'), Ислам Слимани (52')
«Ренн» находится на 5-м месте в турнирной таблице Лиги 1, «Лион» расположился на 7-й строчке.