ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КлаудиньоСлабая игра в атаке и удаление Клаудиньо. «Зенит» не смог обыграть аутсайдера РПЛ
  • 16:07
    • «Дженоа» объявила о назначении Шевченко на пост главного тренера
  • 18:58
    • Гол Смита принес «Арсеналу» победу над «Уотфордом»
  • 18:55
    • «Лидс» обменялся голами с «Лестером», «Тоттенхэм» не смог победить «Эвертон» в первом матче Конте
  • 18:25
    • «Ростов» забил пять мячей «Рубину»
  • 18:06
    • «Ахмат» и «Нижний Новгород» объявили составы
    Все новости спорта

    «Монако» с Головиным не справился с «Реймсом»

    «Реймс» — «Монако»: счет матча 0:0

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Реймс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 13-го тура чемпионата Франции «Реймс» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 0:0.

    «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Монако»

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. Он получил желтую карточку за грубую игру на 25-й минуте.

    «Реймс» набрал 12 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, «Монако» — 10-й (18).

    21 ноября «Реймс» встретится со «Страсбуром». «Монако» примет «Лилль» (19 ноября).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В других матчах игрового дня «Сент-Этьен» дома победил «Клермон» (3:2), «Страсбур» в гостях сыграл вничью с «Нантом» (2:2), а «Брест» на выезде оказался сильнее «Лорьяна» — 2:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В столичном дерби победит «Спартак»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Севилья» вскроет проблемы в обороне у «Бетиса»
  • «Бетис» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сможет ли «Вест Хэм» помешать погоне «Ливерпуля» за лидером?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бетис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры