«Реймс» — «Монако»: счет матча 0:0

В матче 13-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. Он получил желтую карточку за грубую игру на 25-й минуте.

«Реймс» набрал 12 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, «Монако» — 10-й (18).

21 ноября «Реймс» встретится со «Страсбуром». «Монако» примет «Лилль» (19 ноября).

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В других матчах игрового дня «Сент-Этьен» дома победил «Клермон» (3:2), «Страсбур» в гостях сыграл вничью с «Нантом» (2:2), а «Брест» на выезде оказался сильнее «Лорьяна» — 2:1.