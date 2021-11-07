Баринов: Не понимаю, что случилось с «Локомотивом» во втором тайме

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против(1:1).

«Моя карточка? У судьи спросите. У меня колено в кровь, а судья показывает мне желтую карточку. Так и было, фолили на мне.

Решение судья не объяснил. Он мне в колено ударил, без последствий. Чуть-чуть раскровило, а так все нормально. Не мое дело комментировать судейство.

Сам не понимаю, что случилось с "Локомотивом" во втором тайме. Все расстроены, такую игру мы должны были выигрывать.

Нет, не расслабились. Может, перестали бояться ошибиться, не знаю. Усталость после Турции? Нет, во втором тайме только разбегался.

Минуте к 60-й, когда перешел в центр, только разбегался», — сказал Баринов «Спорт-Экспрессу».