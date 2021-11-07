«Арсенал» — «Уотфорд»: счет матча 1:0, обзор гола

Лондонскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

На 36-й минуте был назначен пенальти в ворота «Уотфорда» — Роуз в собственной штрафной влетел в Ляказетта. Обамеянг хлёстко пробил с «точки» в угол — Фостер отразил мяч, а затем его накрыл.

Единственный мяч был забит на 56-й минуте. Уайт сыграл на подборе и дошёл до штрафной гостей, Смит Роув подхватил мяч и на исполнение пробил в нижний угол.

В компенсированное время гости остались в меньшинстве — Юрай Куцка сбил Тавареша и получил вторую жёлтую карточку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Уотфорд 1:0 Гол: 1:0 Эмиль Смит Роув (56') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу, Бен Уайт, Габриэл, Нуну Тавареш, Альберт Самби Локонга, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Букайо Сака (Габриэл Мартинелли, 90'), Александр Ляказетт (Мартин Эдегор, 69'), Эмиль Смит Роув (Мохамед Эль-Ненни, 86'), Пьер-Эмерик Обамеянг Уотфорд: Джошуа Кинг, Эммануэль Деннис (Хуан Эрнандес, 74'), Озан Туфан (Жоао Педро, 62'), Юрай Куцка, Исмаила Сарр, Мусса Сиссоко, Дэнни Роуз, Nicolas N'Koulou, Крэйг Кэткарт (Эшли Флетчер, 90'), Кико, Бен Фостер Предупреждения: Джошуа Кинг (10'), Альберт Самби Локонга (20'), Такэхиро Томиясу (30'), Юрай Куцка (31'), Пьер-Эмерик Обамеянг (52'), Мусса Сиссоко (54'), Габриэл (80'), Юрай Куцка (89')

«Уотфорд» остался с десятью очками и опустился на 17-е место в турнирной таблице, а «канониры» набрали 20 очков и поднялись на пятую строчку.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем туре «Уотфорд» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» сыграет на выезде против «Ливерпуля».