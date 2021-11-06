Хави стал главным тренером «Барселоны»

на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера

Контракт рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на два года.

«Это должна было случиться. Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении в Twitter.

A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Ожидается, что Хави вернется в Барселону в эти выходные, а 8 ноября состоится его официальная презентация.

41-летний Хави с 1998 по 2015 год в качестве игрока «Барселоны» провел 767 матчей и выиграл 25 титулов.