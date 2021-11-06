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    Гол Армстронга принес «Саутгемптону» победу над «Астон Виллой»

    «Саутгемптон» — «Астон Вилла»: счет 1:0, обзор гола

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    «Саутгемптон» победил «Астон Виллу» в матче 11 тура английской Премьер-лиги со счетом 1:0.

    Адам Армстронг
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    Адам Армстронг

    Уже на 3 минуте встречи Адам Армстронг вывел хозяев вперед. Этот гол стал решающим.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Астон Вилла 1:0
    Гол: 1:0 Адам Армстронг (3') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Валентино Ливраменто, Ян Беднарек, Мохаммед Салису, Кайл Уолкер-Питерс, Стюарт Армстронг (Лянцо, 56'), Джеймс Уорд-Праус, Ориоль Ромеу Видаль, Мохамед Эльюнуссип (Ибраима Диало, 76'), Адам Армстронг (Armando Broja, 81'), Че Адамс Астон Вилла: Олли Уоткинс, Анвар Эль-Гази (Кинан Дэвис, 78'), Эмилиано Буэндия (Cameron Archer, 71'), Леон Бэйли, Марвелоуз Накамба (Джейкоб Рэмси, 63'), Джон МакГинн, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Аксель Туанзебе, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Анвар Эль-Гази (11'), Ориоль Ромеу Видаль (61'), Аксель Туанзебе (65'), Мохаммед Салису (90 + 1')

    «Саутгемптон» набрал 14 очков и сейчас занимает 12 место. У «Астон Виллы» 10 очков и 15 место в таблице АПЛ.

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