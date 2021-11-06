«Саутгемптон» — «Астон Вилла»: счет 1:0, обзор гола

Адам Армстронг Фото: globallookpress.com
Уже на 3 минуте встречи Адам Армстронг вывел хозяев вперед. Этот гол стал решающим.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Саутгемптон — Астон Вилла 1:0
Гол: 1:0 Адам Армстронг (3') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Валентино Ливраменто, Ян Беднарек, Мохаммед Салису, Кайл Уолкер-Питерс, Стюарт Армстронг (Лянцо, 56'), Джеймс Уорд-Праус, Ориоль Ромеу Видаль, Мохамед Эльюнуссип (Ибраима Диало, 76'), Адам Армстронг (Armando Broja, 81'), Че Адамс Астон Вилла: Олли Уоткинс, Анвар Эль-Гази (Кинан Дэвис, 78'), Эмилиано Буэндия (Cameron Archer, 71'), Леон Бэйли, Марвелоуз Накамба (Джейкоб Рэмси, 63'), Джон МакГинн, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Аксель Туанзебе, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Анвар Эль-Гази (11'), Ориоль Ромеу Видаль (61'), Аксель Туанзебе (65'), Мохаммед Салису (90 + 1')
«Саутгемптон» набрал 14 очков и сейчас занимает 12 место. У «Астон Виллы» 10 очков и 15 место в таблице АПЛ.