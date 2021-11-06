«Крылья Советов» — «Химки»: счет матча 3:0, обзор голов

Самарскиеодержали домашнюю победу над подмосковными(3:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Зиньковский накрутил Данилкина на фланге и навесил во вратарскую гостей. Сарвели выпрыгнул и пробил головой — мяч от рук Лантратова влетел в сетку.

На 39-й минуте был назначен пенальти в ворота «Химок» — была игра рукой у Карпова. Иван Сергеев с пенальти хлёстко пробил в нижний угол ворот — Лантратов угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

А на 71-й минуте самарцы выиграли борьбу и организовали контратаку. Зиньковский с левого края прострелил в штрафную, Сарвели покатил мяч дальше на Ежова, который на исполнение пробил в дальний угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Химки 3:0 Голы: 1:0 Владислав Сарвели (20'), 2:0 Иван Сергеев (пенальти) (39'), 3:0 Роман Ежов (71') Крылья Советов: Иван Ломаев, Мехди Зеффан, Силвие Бегич, Никита Чернов, Юрий Горшков (Гленн Бийль, 76'), Роман Ежов (Данил Липовой, 81'), Максим Витюгов (Денис Якуба, 73'), Danil Prutsev, Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 73'), Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 76'), Иван Сергеев Химки: Резиуан Мирзов, Илья Кухарчук (Kemal Ademi, 64'), Денис Глушаков, Брайан Идову (Эльмир Набиуллин, 76'), Александр Трошечкин (Artem Sokolov, 64'), Filip Dagerstaal (Besard Sabovic, 80'), Кирилл Боженов, Oleksandr Filin, Максим Карпов, Егор Данилкин (Ilya Sadygov, 76'), Илья Лантратов Предупреждения: Максим Витюгов (4'), Брайан Идову (29'), Максим Карпов (41'), Егор Данилкин (45 + 1'), Юрий Горшков (67'), Oleksandr Filin (72'), Мехди Зеффан (87')

«Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Химки», потерпев шестое поражение в сезоне, с 12 очками занимают 15-е место в чемпионате.